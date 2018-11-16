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Sıla Ziynet Sali'yi darp etti mi? 'Konuşma yasağım var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

“Söylemezsem Olmaz” adlı programda Sıla Gençoğlu’nun, şarkıcı Ziynet Sali’yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali net konuştu! Ziynet Sali o iddialara bakın nasıl tepki gösterdi.

Sıla Ziynet Sali'yi darp etti mi? 'Konuşma yasağım var'

Şarkıcı Ziynet Sali önceki gün Etiler'de bir AVM’de yürüyüş yaparken görüntülendi. Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla’nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi.

Sali, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında “Sıla, Ziynet Sali'nin kolunu kırdı” iddiaları hakkında konuştu.

Sözcü'nün haberine göre; Sali “Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, gerçekten konuşma yasağım var. Tabi çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onuda yargı yoluyla halledeceğiz.

Kimseyle derdim yok zaten, ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor.

Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor . konu zaten yargıda avukatım ilgileniyor “dedi.

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