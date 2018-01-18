Sıla'dan kaçış taktiği

“Hayata imza atan kadınlar” sloganıyla düzenlenen 2017 Elele AVON Kadın Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.Yılın şarkıcısı ödülü ile Sıla'daydı.

Sıla, geçen hafta ayrıldığı Ahmet Kural’la ilgili soruları yanıtlamamak için büyük çaba harcadı.

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Sanatçı, tören alanına otopark kısmından giriş yaptı, ödülünü aldıktan sonra da yine muhabirlere görünmeden oradan ayrıldı.