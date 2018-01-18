MAGAZİN

Sıla'dan kaçış taktiği

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 10:46 | Son Güncelleme 9 saat önce

“Hayata imza atan kadınlar” sloganıyla düzenlenen 2017 Elele AVON Kadın Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.

“Hayata imza atan kadınlar” sloganıyla düzenlenen 2017 Elele AVON Kadın Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu.Yılın şarkıcısı ödülü ile Sıla'daydı.

Sıla'dan kaçış taktiği

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Sıla, geçen hafta ayrıldığı Ahmet Kural’la ilgili soruları yanıtlamamak için büyük çaba harcadı.
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Sanatçı, tören alanına otopark kısmından giriş yaptı, ödülünü aldıktan sonra da yine muhabirlere görünmeden oradan ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
haketmiyordun Ahmet Kural ı. işine bak. kendini çok nimettende sayma
Seviyorum seni silaaaaaaaaaaa
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