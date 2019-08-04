HABER

Sıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıç

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

 BODRUM'da sahneye çıkanı Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coşturdu.

Sıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıç

Ediz VERDİOĞLU/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sahneye çıkanı Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coşturdu.
'Meşk' adlı şarkısı ile gönülleri fetheden Sıla, yaz konserleri serisine turizm cenneti Bodrum'dan başladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere gelen izleyiciler, girişte karanfillerle karşılandı ve her konuk elinde bir karanfille konser alanına girdi. Hayranları sahneye çıkan Sıla'yı ellerindeki karanfillerle karşıladı. Konserin başında hayranlarını çok özlediğini belirten Sıla, "O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Mayıs'ta geldim Bodrum'a postu serdim. O zamandan beri de biraz arınma, biraz da iyileşmek amaçlı ne sahne, ne bir şey. Çok da iyi geldi. İyi bir konser olmasını gönülden diliyorum. Heyecanım ikinci şarkıda dinecek gibi. Dinmezse de biz bizeyiz zaten" diyerek 'Karanfil' şarkısını Antik Tiyatro'yu dolduran sevenleriyle birlikte söyledi. Dev bir koro gibi şarkıya eşlik eden hayranlarına, "Şarkıyı tam öğrenmemişsiniz, onu bir baştan söyleyeyim" diyen Sıla, güldürdü. Hayranlarına 'Hepinizin karanfili var mı?' diye soran Sıla, "O karanfillere ihtiyacımız var. Benim de bir karanfilim var. 'Karanfil' şarkısının söz yazarı Umut Yaşar Sarıkaya aramızda. O, 'Karanfil' şarkısının mimarıdır. Karanfili dilerseniz saçınıza, dilerseniz yakanıza, dilerseniz de benim gibi göğsünüzün arasına koyabilirsiniz. Herkes tamamsa 'Karanfil' şarkısının nakaratını beraber söyleyelim" diyerek, Sarıkaya ile birlikte düet yaptı.
YENİ İMAJIYLA IŞIL IŞIL
Uzun süredir kısa saçlı olan Sıla, Bodrum konserinde uzun saçlı yeni imajıyla da beğeni topladı. Konserin ilk yarısına puantiyeli fırfırlı uzun bir elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarıda ise tek omuzlu püsküllü kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı Zeybek'i de Bodrum'da dinleyicisi ile buluşturan Sıla'ya zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti. Küçük efe Çağıl Ayaz, şarkının sonunda Sıla'ya iğne oyası ile yapılan çiçek motifli bir kolye armağan etti. Çağıl Ayaz, performansıyla büyük alkış aldı. Sıla, yaz konserleri kapsamında gelecek günlerde Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de hayranlarıyla bulaşacak.

FOTOĞRAFLI

Sıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıçSıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıçSıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıçSıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıç

Binali Yıldırım'ın rafting heyecanıBinali Yıldırım'ın rafting heyecanı
Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi
Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusuCaddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Netflix açıklması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

Trabzon'da mahalleli ayı korkusundan evlerine giremiyor

Her yolu denediler! Korkudan evlerine giremiyorlar

Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.