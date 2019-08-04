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Sıla'dan yaz konserlerine karanfilli başlangıç

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

 BODRUM'da sahneye çıkanı Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coşturdu.

Ediz VERDİOĞLU/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sahneye çıkanı Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, hayranlarını coşturdu.

'Meşk' adlı şarkısı ile gönülleri fetheden Sıla, yaz konserleri serisine turizm cenneti Bodrum'dan başladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere gelen izleyiciler, girişte karanfillerle karşılandı ve her konuk elinde bir karanfille konser alanına girdi. Hayranları sahneye çıkan Sıla'yı ellerindeki karanfillerle karşıladı. Konserin başında hayranlarını çok özlediğini belirten Sıla, "O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Mayıs'ta geldim Bodrum'a postu serdim. O zamandan beri de biraz arınma, biraz da iyileşmek amaçlı ne sahne, ne bir şey. Çok da iyi geldi. İyi bir konser olmasını gönülden diliyorum. Heyecanım ikinci şarkıda dinecek gibi. Dinmezse de biz bizeyiz zaten" diyerek 'Karanfil' şarkısını Antik Tiyatro'yu dolduran sevenleriyle birlikte söyledi. Dev bir koro gibi şarkıya eşlik eden hayranlarına, "Şarkıyı tam öğrenmemişsiniz, onu bir baştan söyleyeyim" diyen Sıla, güldürdü. Hayranlarına 'Hepinizin karanfili var mı?' diye soran Sıla, "O karanfillere ihtiyacımız var. Benim de bir karanfilim var. 'Karanfil' şarkısının söz yazarı Umut Yaşar Sarıkaya aramızda. O, 'Karanfil' şarkısının mimarıdır. Karanfili dilerseniz saçınıza, dilerseniz yakanıza, dilerseniz de benim gibi göğsünüzün arasına koyabilirsiniz. Herkes tamamsa 'Karanfil' şarkısının nakaratını beraber söyleyelim" diyerek, Sarıkaya ile birlikte düet yaptı.

YENİ İMAJIYLA IŞIL IŞIL

Uzun süredir kısa saçlı olan Sıla, Bodrum konserinde uzun saçlı yeni imajıyla da beğeni topladı. Konserin ilk yarısına puantiyeli fırfırlı uzun bir elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarıda ise tek omuzlu püsküllü kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı Zeybek'i de Bodrum'da dinleyicisi ile buluşturan Sıla'ya zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti. Küçük efe Çağıl Ayaz, şarkının sonunda Sıla'ya iğne oyası ile yapılan çiçek motifli bir kolye armağan etti. Çağıl Ayaz, performansıyla büyük alkış aldı. Sıla, yaz konserleri kapsamında gelecek günlerde Balıkesir'in Ayvalık ile Edremit ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de hayranlarıyla bulaşacak.

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