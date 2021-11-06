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  4. Silah arkadaşı tarafından vurulan asker, 6 ay sonra şehit sayıldı

Silah arkadaşı tarafından vurulan asker, 6 ay sonra şehit sayıldı

06.11.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığında görevliyken Kilis’teki görevlendirme esnasında silah arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, ailenin yaptığı başvurusuyla 6 ay sonra şehit sayıldı. Şehidin naaşı, Gaziantep Asri Mezarlık’taki aile kabristanından alındıktan sonra törenle şehitliğe nakledildi.

Silah arkadaşı tarafından vurulan asker, 6 ay sonra şehit sayıldı

Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, görevlendirme için gittiği Kilis’in Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu’nda, 30 Nisan 2021 tarihinde silah arkadaşı Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı’nın silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

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AİLE ŞEHİTLİK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, 1 Mayıs 2021 tarihinde Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanına defnedildi. Hayatını kaybeden askerin ailesi, şehitlik için Milli Savunma Bakanlığı’na başvuru yaptı.

HAYATINI KAYBEDEN ASKER 6 AY SONRA ŞEHİT SAYILDI, NAAŞI ŞEHİTLİĞE NAKLEDİLDİ

Başvuru sonrası yapılan incelemelerin ardından Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, 6 ay sonra şehit sayıldı. Verilen kararın ardından Şehit Mehmet Can Kaya’nın naaşı Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanından alınarak törenle şehitliğe nakledildi. Şehidin naaşının şehitliğe defnedilmesi sırasında ailesi gözyaşı döktü.

Törene, şehidin annesi Feride ve babası Oğur Kaya ile Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

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şehit Asker Gaziantep
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