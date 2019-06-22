HABER

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 01:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.
Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli devriyede olan bekçilere silah çekip ateş ederek kaçmaya başladı.Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlı bir eve gizlendi.Bu sırada olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi. Koç başı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı.
Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı

Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.