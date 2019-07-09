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Silah fotoğraflarını '2019'un ağaları' diye paylaştı, gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, belinde taşıdığı ve evinin duvarına sıraladığı tabancaların fotoğrafını çekip, '2019'un ağaları' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Müslüm E., gözaltına alındı.

Silah fotoğraflarını '2019'un ağaları' diye paylaştı, gözaltına alındı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, belinde taşıdığı ve evinin duvarına sıraladığı tabancaların fotoğrafını çekip, '2019'un ağaları' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Müslüm E., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Müslüm E.'nin evinde yapılan aramada, başkalarına ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Kütahya'da yaşayan Müslüm E., belinde taşıdığı ve evinin duvarına astığı tabancaları fotoğraflayıp, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından '2019'un ağaları' notuyla yayımladı. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Müslüm E.'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki adresini tespit edip, mahkeme kararıyla evde arama yaptı. Arama sonucu evde, 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Tabancalardan birinin A.K. adına meskende bulundurma ruhsatlı diğerinin de Müslüm E.'ye ait bulundurma ruhsatlı olduğu belirlendi. Yivsiz av tüfeğinin ise F.K. adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca tabancalara ait 955 mermi ile 27 av tüfeği fişeği de bulundu.
Gözaltına alınan Müslüm E., sağlık kontrolü sonrası sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Müslüm E. hakkında, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. A.K. ve F.K.'ye ait silahların ruhsatlarının da iptal edilmesi için idari işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Silah fotoğraflarını '2019'un ağaları' diye paylaştı, gözaltına alındı

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