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SİLAH HIRSIZI YAKALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de bir evden silah çaldığı belirlenen kişi yakalandı.  Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - GÜNGÖREN'de bir evden silah çaldığı belirlenen kişi yakalandı.
Olay, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 2 Ekim tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Şüpheli kişi, girdiği evden ruhsatlı silahı poşete koyarak çaldı. Ardından olay yerinden minibüse bilerek uzaklaştı. Evinden silahı çalınan A.M. olayı polise ihbar etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Rıdvan K.(21) olduğu belirlerdi. 19 suç kaydı bulunan Rıdvan K. yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin çaldığı ve üzerinde ele geçirilen ruhsatlı silahın incelenmesinin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. Rıdvan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN ARDINDAN MİNİBÜSE BİNMİŞ
Şüphelinin Bakırköy'de hırsızlık için girdiği apartmana giriş anı ve elinde poşetle çıktığı çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin elindeki poşetle minibüse binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:
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(Aktüel)
-Şüphelinin şubeden çıkışı (adliyeye sevk edilmesi)
-Şüphelinin apartmana giriş anı
-Şüphelinin elinde poşetle çıkışı
-Şüphelinin minibüse binerek olay yerinden uzaklaşması

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