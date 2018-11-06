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"Silah ihracatımız üçüncü ülkeleri hedef almıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Diğer ülkelerle silah ihracatına yönelik imzaladığımız anlaşmalar asla üçüncü ülkeleri hedef almamaktadır” - "Son yıllarda askeri ekipman ihracat hacmimiz kararlı bir şekilde artarak yıllık 15 milyar düzeyine kadar yükselmiştir”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah ihracatını yalnızca güvenlik, savunma ve terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiklerini savunarak "Diğer ülkelerle silah ihracatına yönelik imzaladığımız anlaşmalar asla üçüncü ülkeleri hedef almamaktadır." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Yabancı Ülkelerle Askeri-Teknik İş birliği Komisyonu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın son yıllarda artan silah ihracatı hacmine işaret eden Putin, "Son yıllarda askeri ekipman ihracat hacmimiz kararlı şekilde artarak yıllık 15 milyar düzeyine kadar yükselmiştir." diye konuştu.

Rusya'nın, silah ihracatında uluslararası kaideleri gözettiğini savunan Putin, "Silah ihracatını yalnızca güvenlik, savunma ve terörle mücadele kapsamında gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkelerle silah ihracatına yönelik imzaladığımız anlaşmalar asla üçüncü ülkeleri hedef almamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya geçen yıl 53 ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık silah ihracatı yaparak en çok silah ihracat eden ülkeler arasında ABD'nin ardından ikinci sırada yer almıştı. Hindistan, Çin ve Mısır, Rusya'dan en çok silah ithal eden ülkeler olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
askeri ihracat Rusya silah

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