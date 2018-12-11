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Silah imalatçılarına yönelik operasyona 3 gözaltı daha

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

BURSA'da 3 gün önce silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumartesi günü Yeşilova Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişinin üstlerinde ve ardından evlerinde yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Silah imalatçılarına yönelik operasyona 3 gözaltı daha

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 3 gün önce silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cumartesi günü Yeşilova Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişinin üstlerinde ve ardından evlerinde yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerni ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Y.A., M.Ü.'yi de gözaltına aldı. İki şüphelinn evlerinde yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma 5 tabanca, 1 tüfek, 6 şarjör, 14 mermi yatağı, 12 yay, 2 kabza yatağı, 5 fişek ve 2 kelepçe ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Şüphelilerin yapılan sorgusunda malzemeleri İ.E.'den aldıklarını belirtmesi üzerine, bu kişi de gözaltına alındı. İ.E.'nin evinde yapılan aramada silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, 'silah imalatı ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Silah imalatçılarına yönelik operasyona 3 gözaltı dahaSilah imalatçılarına yönelik operasyona 3 gözaltı daha

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