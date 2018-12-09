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Silah imalatçısı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu M.B.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu M.B. ve E.K.'nin üstlerinde ve evlerinde yaptığı aramalarda silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinni ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde şüphelendikleri M.B. ve E.K.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekipler, Cumhuriyet savcısından alınan arama izniyle şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Aramalarda 63 çelik silah namlusu, 21 mermi yatak bileziği, 8 adet 7.65 mermi ölçeği, 38 mermi yatağı, 1 toplanmış tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, silah üretiminde kullanılan makineler, 12 adet 7.65 tabanca mermisi, 21 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu bildirildi. E.K.'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silah ticareti ve imalatı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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