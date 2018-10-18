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SİLAH İMALATHANESİ BASKININDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Ümraniye'de bulunan bir silah imalathanesi ile Pendik'te bulunan bazı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Ümraniye'de bulunan bir silah imalathanesi ile Pendik'te bulunan bazı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silahlar sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de bulunan bir silah imalathanesi ile Pendik'te bulunan bazı adreslere geçtiğimiz Salı günü düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2'si kurusıkı toplam 19 tabanca, 4 susturucu, 3 pompalı tüfek, 24 tabanca kabzası, 220 tane değişik çaplarda mermi ile farklı markalara ait silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirilmişti.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 13 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülenirken, ele geçirilen malzemeler ise basın mensuplarına gösterilmek üzere sergilendi.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Şüphelilerin çıkışı

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Silah kalıplarından görüntü
-Ele geçirilen silahlardan görüntü
-Susturucuların görüntüsü
-İş yerinde kullanılan malzemelerin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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