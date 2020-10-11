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Silah imalathanesine polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine yapılan operasyonda kuru sıkıdan dönüştürülen 9 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine yapılan operasyonda kuru sıkıdan dönüştürülen 9 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nejmi A. (46) adlı bir kişinin Ataşehir ve Ümraniye’de silah ticareti yaptığı ve Ümraniye’nin Esenşehir Mahallesi’ndeki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan ihbarı değerlendiren polis, yapılan araştırmalarda şüphelinin ikamet ve iş yeri adresini belirleyerek dün iki ayrı ilçede peş peşe operasyon düzenledi. Baskında ev ve iş yerini silah imalathanesine dönüştüren Mehmet Nejmi A. yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı silah atölyesine yapılan operasyonda, üzerinde çeşitli ibareler bulunan 9 tabanca, 37 adet silah sürgüsü, 31 tane silah gövdesi, 38 şarjör, çeşitli ebatlarda 56 namlu, 41 şarjör kapağı, çeşitli ibarelerde 65 fişek, çeşitli boyda 26 adet sürgü pimi, 29 icra mili, tetik ve horozdan oluşan 12 parça ve yasa dışı atölyede silah imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli Mehmet Nejmi A.‘nın, yasa dışı atölyede ürettiği silahları çıkar amaçlı suç örgütlerine el altından pazarladığı öğrenildi.
Yakalanarak emniyette sorguya alınan yasa dışı silah tüccarı Mehmet Nejmi A., bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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