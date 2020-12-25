HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

25.12.2020 12:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

Gaziantep’te silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 3 adet tarihi eser tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gaziantep’te silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 3 adet tarihi eser tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesi’nde silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 11 adet tabanca gövdesi, 10 adet tabanca sürgüsü, 301 adet mermi, 17 adet çeşitli çaplarda şarjör, 3 adet tarihi eser tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet telsiz, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet kılıç ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Kırklareli'nde flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek

Koronavirüs testi olmayan bu şehre giremeyecek

Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' şüphesiyle ekipleri alarma geçirdi

Kızılırmak'da ekipleri alarma geçiren 'bebek' ihbarı

Marketlerin güncel çalışma saatleri 2021... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu uyardı: Ev içi bulaş arttı

Koronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardı

ABD'ye yönelik siber saldırıda hackerlar Microsoft müşterilerini kullandı

Son yılların en ağır siber saldırısında müşterileri kullanmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.