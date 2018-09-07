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Silah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

NİĞDE’de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı.

Silah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi.
​Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında bir evden havaya ateş açılınca, çevre sakinleri polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, tabancayla havaya ateş ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Havaya ateş açılan tabancanın yeni olduğunu belirleyen polis, şüphelilere ait iki otomobilde arama yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı aramada, araçların içinde ve motor kısmında kaputun altında, poşetlenerek paketlenmiş usulsüz üretim olduğu belirtilen 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aramaları Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da yerinde takip etti.
Deneme yapmak için havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilerin, tabancaların tanesini yaklaşık bin dolara satmayı planladıkları saptandı.
Silahlara el konurken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Silah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandıSilah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandıSilah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandıSilah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı

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