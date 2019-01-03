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Silah kaçakçılarına darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:44 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2018'de düzenlenen operasyonlarda, 20'si suikast silahı olmak üzere, 236 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu silah, 129 av tüfeği, 13 bin 532 fişek ile diğer bazı mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2018 yılında yasa dışı silah ticareti yapan suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20'si suikast silahı olmak üzere, 236 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu silah, 129 av tüfeği, 13 bin 532 fişek ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018'de yasa dışı yollardan elde ettikleri silahları piyasaya süren ve satan suç örgütlerine yönelik projeli çalışmalarda, yedi ayrı suç örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 20'si suikast silahı özelliği taşıyan, 236 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu silah, 129 av tüfeği, 13 bin 532 fişek, 283 şarjör, 4 el ve gaz bombası, 17 patlayıcı madde, 5 delici kesici alet, 2 telsiz ve 7 kelepçe ile 20 kilo hint keneviri kökü ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, silah ticareti yapan suç örgütlerinin yasa dışı silah satışında elde ettikleri mal varlıklarına da el konuldu.

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Ankara'da yasadışı silah ticaretine darbe

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