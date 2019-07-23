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Silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürütttüğü teknik ve fiziki takip sonunda şüphelileri belirledi. Adresleri de tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ, Bingöl ve Adana’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 32 fişek ele geçirildi.
4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

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