Silah kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ başta olmak üzere Sakarya, İstanbul ve Kastamonu'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 5 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit, Kartepe ve Gölcük ilçeleriyle Sakarya'nın Adapazarı, Hendek, Akyazı ve Sapanca ilçeleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde ve Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 16 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerde 18 adet tabanca, 20 adet şarjör, 2 bin 36 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.S, A.K, H.A, A.D, A.Ö, F.B, M.Y. ve E.H. adlı 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.S, A.K, H.A, A.D ve A.Ö. tutuklandı. F.B, M.Y. ve E.H. ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

