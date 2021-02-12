HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah kaçakçılarından "koleksiyoneriz" savunması

Silah kaçakçılarından "koleksiyoneriz" savunması

12.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da organize suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda 22 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana’da organize suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda 22 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir adreste silah yapıldığı ve organize suç örgütlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında zanlıları damda silah yaparken yakaladı. Zanlılar silahları damdan aşağı atıp kaçmaya çalıştı ancak M.D., G.K. ve Y.D., S.K. isimli zanlılar yakalandı.
Polis yaptığı aramada 22 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularında silah ticareti yapmadıklarını, silahları çok sevdikleri için koleksiyoner olduklarını söyledikleri öğrenildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D., G.K. ve Y.D., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktıHortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Kehf suresinin meali ve faziletleriKehf suresinin meali ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

İçişleri duyurdu: Eren-10 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başladı

Çin yeni yılı nedir? Öküz yılı ne demek? Çin yeni yılı ne zaman? Çin yeni yılı 2021 hangi hayvan?

Çin yeni yılı nedir? Öküz yılı ne demek?

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: Üçüncü dalganın eşiğindeyiz

Çeşme'de hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da şok eden olay! Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü, dehşet anları kamerada

Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü

İçişleri'nden Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.