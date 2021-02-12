Silah kaçakçılarından "koleksiyoneriz" savunması

Adana’da organize suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda 22 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, çok sayıda mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir adreste silah yapıldığı ve organize suç örgütlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında zanlıları damda silah yaparken yakaladı. Zanlılar silahları damdan aşağı atıp kaçmaya çalıştı ancak M.D., G.K. ve Y.D., S.K. isimli zanlılar yakalandı.

Polis yaptığı aramada 22 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularında silah ticareti yapmadıklarını, silahları çok sevdikleri için koleksiyoner olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D., G.K. ve Y.D., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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