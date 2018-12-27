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Silah kaçakçılarının şifreleri çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nden temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek satan 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, silah tacirlerinin şifreleri de ortaya çıktı.

Silah kaçakçılarının şifreleri çözüldü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nden temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek satan 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, silah tacirlerinin şifreleri de ortaya çıktı. İddianamede şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için 'silah' yerine, 'tosun', 'araba', 'doğan' gibi şifreler kullandıkları yer aldı. 9 mm çapında tabanca için ise '9 yaşındaki çocuk' dedikleri ifade edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı incelemede 6 kişilik bir çete tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Takibin sonunda geçtiğimiz 13 Temmuz günü düzenlenen ve bir de drone kullanılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3'ü tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Muammer T. (31), Muhammet B. (34), İlhami A. (38), Metin Ç.(43), Taner K. (44) ve Şerafettin B. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Açılan davada tüm şüpheliler hakkında 'silah ticareti' suçundan 8'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Cumhuriyet Savcısı Faruk Sarıoğlu tarafından hazırlanan iddianame şüphelilerin, polisten kaçmak için kullandıkları şifreleri de ortaya çıkardı. Savcı Sarıoğlu, iddianamesinde gerek güvenlik gereksinimi, gerekse merak nedeniyle vatandaşların silaha olan talebi karşısında, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarının ortaya çıktığını, bunun da bu suçu işleyenlerin para kazanmalarına yol açtığını ifade etti. Yasadışı el yapımı silah imalatının, Doğu Karadeniz bölgesinin dağlık ve ormanlık alanlarında, yerleşim yerlerinin dışında, ulaşımı güç olan noktalarda gerçekleştirildiğine vurgu yapan Savcı, "Bu tür silah imalatı, bölgenin yöresel insanları ve bu işi kendilerine meslek edinmiş belirli aileler tarafından sahiplenilmiş" dedi.
Şüphelilerin Trabzon ve Rize'den temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek sattıkları anlatılan iddianamede teknik takibe takılan telefon görüşmelerine de yer verildi. Şüphelilerden Taner K. ile silah alıcısı M.Ç. arasında 5 Ocak 2018'de gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikilinin 'silah' yerine 'tosun', 'araba', 'doğan' gibi şifreler kullandığı belirtildi. Aynı görüşmede şüpheliler 9 mm çapındaki tabanca için ise '9 yaşındaki çocuk' şifresini kullanıyor.
İddianameye giren konuşma şöyle:
M.Ç.: Emmoğlu bana acil düzgün bir şey varsa bir bak. İyi bir doğan lazım kurban olayım
Taner K.: Sen ne istiyorsun, bana açık açık de bakayım
M.Ç.: Gardaş doğan lazım, doğan diyorum daha açığı, kapalısı mı var?
Taner K.: Ha bizi benim işimdeki doğanlardan mı? Kaç liran var?
M.Ç.: Düzgün bir şey olacak. On numara bir şey
Taner K.: Sana 2,5- 3 olur
M.Ç.: Çocuk kaç yaşında abi?
Taner K.: Çocuk dokuz
İlhami A. ile Z.A. arasında 26 Mart 2018'de geçen telefon görüşmesi
Z.A.: Tosunu sattın mı, duruyor mu?
İlhami A.: Valla abi tosunuma bugün geldiler vermedim
Z.A.: Kardeşinde sana yanlışlık olmamış
İlhami A.: 13,5 bin alıcısı var dedim. Sana 11,5'a olsun
Z.A.: Tosunu beğenirsem alırım, beğenmezsem sonra demeyesin aramız bozulmasın
İlhami A.: Sıkıntı yok

Tabancasını polise yakalattığı için üzülen Taner K., Muhemmet B. ile yaptığı telefon konuşmasında borçlandıkları için harekete geçmeleri gerektiğini söylüyor.

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Silah kaçakçılarının şifreleri çözüldüSilah kaçakçılarının şifreleri çözüldüSilah kaçakçılarının şifreleri çözüldüSilah kaçakçılarının şifreleri çözüldü

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