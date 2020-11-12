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Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezi üç ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2’si tutuklandı

Kocaeli merkezi üç ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Bursa ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ele geçirildi
Şahısların iş yeri, ev, arabalarında ve silah yapılan bir atölyede yapılan aramalarda, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 adet şarjör, 1 adet susturucu, 2 adet freze makinesi, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinesi, 2 adet bileme makinesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 21’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin adından Gölcük Adliyesine sevk edilen 3 kişiden Adem E. ve Fatih A. tutuklanırken diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2’si tutuklandı

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