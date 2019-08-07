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Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığını öğrendiği şüphelilere yönelik dün sabah harekete geçti. Bozdoğan'ın kırsal Yenice Mahallesi ve Nazilli'nin kırsal Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda B.K., R.A., A.R.A., M.Ö. ve S.Ö. adlı 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ise cephanelik çıktı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, ruhsatsız 3 av tüfeği, 162 adet 9 mm fişek, 12 adet 38 mm fişek, 185 adet 7.65 fişek, 45 adet 6.35 fişek, 50 adet kurusıkı mermi ve 145 adet ise av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yakalanan silah ve fişeklere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.R.A., M.Ö. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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