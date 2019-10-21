HABER

Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’u tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan, Batman merkez ve Kozluk, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun illerinde organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan, Batman merkez ve Kozluk, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun illerinde organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin soruşturmasının tamamlanmasına müteakip yakalanan 28 şüpheli Baykan, Muğla ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilmiş olup yapılan sorguları sonucu Ş.K., R.T., Z.T., O.Y., A.Y., M.K., Ö.P., C.B., Y.B. ve Y.B., isimli 10 şüpheli tutuklanmış, T.K. isimli bir şüpheli adli kontrol kararı ile olmak üzere toplam 18 şüpheli serbest bırakılmıştır” denildi.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Emniyet müdürüne çarpıp, kaçtıEmniyet müdürüne çarpıp, kaçtı
Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktıYıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.