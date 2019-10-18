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Silah kaçakçılığından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı.Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ’Silah Ticareti’ yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ’Silah Ticareti’ yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 şahıs yakalanmıştı. Operasyon kapsamında şüphelilerden; 10 adet 9x19 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca olmak üzere toplam 12 adet tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 10 adet 9x19 milimetre dolu fişek, 83 adet değişik kalibre ve markalarda dolu av tüfeği fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmişti.
4 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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