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Silah Karşıtı Demokrat İsme Kongre Üyesinden Tüfekli Tehdit

13.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

ABD’de 2020 başkanlık seçimine giden süreçte Demokrat Parti adayadaylarınıkarşı karşıya getiren tartışma programında bir aday,silah denetimi konusundaki sözleri üzerine Temsilciler Meclisi’nin bir üyesitarafından sosyal medya üzerinden adeta tehdit edildi

Silah Karşıtı Demokrat İsme Kongre Üyesinden Tüfekli Tehdit

ABD’de 2020 başkanlık seçimine giden süreçte Demokrat Parti adayadaylarınıkarşı karşıya getiren tartışma programında bir aday,silah denetimi konusundaki sözleri üzerine Temsilciler Meclisi’nin bir üyesitarafından sosyal medya üzerinden adeta tehdit edildi.

Texas eyaleti eski Temsilciler Meclisi Üyesi Beto O'Rourke, memleketi El Paso'da geçtiğiğimiz ay düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği silahlısaldırı çerçevesinde silah denetimi meselesini ele alırken etkili bir konuşma yaptı.

Saldırılarda kullanılan silahların, sahiplerinden geri alınmasını destekleyen O'Rourke, yarı otomatik saldırı silahı olarak bilinen AR-15 ve AK-47 tipi tüfekleri toplatacağını söyledi, bu söylemini Twitter’dan da paylaştı.

“Tüfeğim sizin için hazır”

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu açıklamaya, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Briscoe Cain’den tehditvari bir yorum geldi. Cain, Beto O’Rourke’un tam ismini kullanarak, “Tüfeğim sizin için hazır Robert Francis” diye yazdı.

Beto O’Rourke’un yanıtı gecikmedi. Cain’in mesajını alıntılayarak paylaşan Demokrat aday adayı, “Bu bir ölüm tehdidir. Ne sizin ne başkasının AR-15sahibi olması gerektiği açıkça ortada” dedi. Cain ise bu mesaj üzerine, “Çocuğun tekisin Robert Francis” ifadesini kullandı.

O’Rourke’un basın sözcüsü haber kanalı CNN’de Federal Soruşturma Bürosu FBI’a başvuracaklarını açıkladı. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Twitter, Cumhuriyetçi temsilci Briscoe Cain’in mesajını sosyal medya platformundan kaldırdı.

Twitter, şiddet ve başkalarına zarar verme karşıtı şirket politikalarını ihlal ettiği için mesajı sildiklerini duyurdu. Twitter’ın güvenlik kuralları, bir bireye ya da gruba karşı şiddet tehdidinde bulunulmamasını öngörüyor.

O’Rourke da Cuma günü yaptığı açıklamada, kampanya ekibinin hem FBI hem Twitter’la irtibata geçtiğini söyledi. Twitter’ı kararı için tebrik eden Demokrat siyasetçi, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu ülkede birileri siyasi bir meselenini çözümüyle ilgili olarak veya başka bir nedenle bir başkasını şiddetkullanmakla tehdit ettiğinde artık kolluk kuvvetleri devreye girer. Briscoe Cain’in mesajı demek istediğimi daha iyi anlatamazdı. Briscoe Cain kimsenin AR-15'e sahip olmaması gerektiğini, bu kişilerin aynı görüşü paylaşmadıkları bir başkasına dönüp ‘Seni AR-15'imle tanıştırayım’ diyebileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

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