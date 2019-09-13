Silah Karşıtı Demokrat İsme Kongre Üyesinden Tüfekli Tehdit

Beto O’Rourke’un yanıtı gecikmedi. Cain’in mesajını alıntılayarak paylaşan Demokrat aday adayı, “Bu bir ölüm tehdidir. Ne sizin ne başkasının AR-15sahibi olması gerektiği açıkça ortada” dedi. Cain ise bu mesaj üzerine, “Çocuğun tekisin Robert Francis” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu açıklamaya, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Briscoe Cain’den tehditvari bir yorum geldi. Cain, Beto O’Rourke’un tam ismini kullanarak, “Tüfeğim sizin için hazır Robert Francis” diye yazdı.

Saldırılarda kullanılan silahların, sahiplerinden geri alınmasını destekleyen O'Rourke, yarı otomatik saldırı silahı olarak bilinen AR-15 ve AK-47 tipi tüfekleri toplatacağını söyledi, bu söylemini Twitter’dan da paylaştı.

O’Rourke’un basın sözcüsü haber kanalı CNN’de Federal Soruşturma Bürosu FBI’a başvuracaklarını açıkladı. Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Twitter, Cumhuriyetçi temsilci Briscoe Cain’in mesajını sosyal medya platformundan kaldırdı.

Twitter, şiddet ve başkalarına zarar verme karşıtı şirket politikalarını ihlal ettiği için mesajı sildiklerini duyurdu. Twitter’ın güvenlik kuralları, bir bireye ya da gruba karşı şiddet tehdidinde bulunulmamasını öngörüyor.

O’Rourke da Cuma günü yaptığı açıklamada, kampanya ekibinin hem FBI hem Twitter’la irtibata geçtiğini söyledi. Twitter’ı kararı için tebrik eden Demokrat siyasetçi, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu ülkede birileri siyasi bir meselenini çözümüyle ilgili olarak veya başka bir nedenle bir başkasını şiddetkullanmakla tehdit ettiğinde artık kolluk kuvvetleri devreye girer. Briscoe Cain’in mesajı demek istediğimi daha iyi anlatamazdı. Briscoe Cain kimsenin AR-15'e sahip olmaması gerektiğini, bu kişilerin aynı görüşü paylaşmadıkları bir başkasına dönüp ‘Seni AR-15'imle tanıştırayım’ diyebileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

