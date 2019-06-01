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Silah kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Karakuzu'nun, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen naaşı, buradan ambulansla memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit için helallik alındı. Bu sırada şehidin eşi Meliha Karakuzu ve yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı için Merkez Hamidiye Camisi'ne götürüldü. Silah arkadaşları, Karakuzu'nun tabutu başında fotoğraf çektirdi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun naaşı, Garnizon Komutanlığı şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Osmaniye şehit

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