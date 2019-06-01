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Silah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

VAN'da, kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu (29), memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Efendi ERKAYIRAN- İbrahim EMÜL/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- VAN'da, kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu (29), memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu dün meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Meliha Karakuzu ile 23 Eylül 2018'de hayatını birleştiren ve 35 gün önce baba olan Şehit Kenan Karakuzu'nun annesi Ayfer Karakuzu'yu 1 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenildi. Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı'nda bugün düzenlenen törenin ardından Şehit Karakuzu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi.
Öğle saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki babaevine getirilen şehidin naaşı helallik alınmasının ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna konuldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
İkindi namazına müteakiben gerçekleştirilen tören için şehidin naaşı morgdan alındı. Şehit Kenan Karakuzu için Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin engelli kardeşi Abdulkadir Karakuzu, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası İsmail, kız kardeşi Nefise, erkek kardeşi Abdulkadir ve eşi Meliha Karakuzu, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.
Askeri bando eşliğinde cenaze aracına konulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildiSilah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildiSilah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildiSilah kazasında şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

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