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Silah operasyonu polis kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin düzenlediği silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde bu sabah 43 ekip ve 120 polisin katıldığı toplam 28 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silah operasyonu polis kamerasında

Samsun’da polisin düzenlediği silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde bu sabah 43 ekip ve 120 polisin katıldığı toplam 28 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 22 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 116 adet şarjör, bin 550 adet değişik çaplarda fişek, 7 adet tabanca namlusu, 21 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek namlusu, 167 adet tüfek kartuşu, 7 adet kurusıkı tabanca, 205 adet kurusıkı tabanca fişeği, 193 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara, 2 adet sentetik hap, 1 adet muşta, 1 adet kama, 1 adet kasatura, 18 adet ses fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Silah operasyonu polis kamerasında

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