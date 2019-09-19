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Silah operasyonunda yakalanan kişiye 550 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki silah deposuna düzenlenen, izinsiz üretilmiş 787 tüfeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.Ö.'ye (30) 550 bin 900 liralık para cezası kesildi.

Silah operasyonunda yakalanan kişiye 550 bin lira ceza

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki silah deposuna düzenlenen, izinsiz üretilmiş 787 tüfeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.Ö.'ye (30) 550 bin 900 liralık para cezası kesildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten Türkiye'nin farklı illerine yasa dışı yollarla silah satıldığını belirledi. Çalışma başlatan ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından Sarayköy ilçesinde bulunan depoya, önceki gün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda; izinsiz üretilmiş 787 tüfek ele geçirildi. Operasyonda sevkiyat öncesi depoda yakalanan A.Ö., gözaltına alındı. Ele geçirilen tüfeklere ise el koyuldu. Tüfeklerin internet üzerinden satışının yapıldığı, kargoyla adreslere gönderildiği, kapıda ödeme sistemi ile ücretlerin alındığı kaydedildi. Satışı yapılan tüfeklerin, kargoda, otomotiv parçası olarak beyan edildiği ortaya çıktı.
A.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde, silah kaçakçılığı suçlamasını kabul etmediğini, tüfekleri av yapan kişilere sattığını öne sürdüğü öğrenildi. A.Ö.'nün, tüfekleri Konya'da bulunan kaçak atölyede yaptırdığı, 700 liradan başlayan fiyatlarla internet ortamında sattığı belirtildi.
Emniyet tarafından A.Ö.'ye depoda ele geçirilen her bir tüfek için 700'er lira olmak üzere toplam 550 bin 900 liralık para cezası uygulandı.

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Silah operasyonunda yakalanan kişiye 550 bin lira ceza

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