'Silah Parçaları Saldırıda İran’ın Parmağı Olduğunu Kanıtlıyor'

Geçtiğimiz haftasonu petrol tesisleri hedef alınan Suudi Arabistan’ın Savunma Bakanlığı yetkilileri “Saldırının İran sponsorluğunda düzenlendiğine şüphe yok” mesajını verdi. Suudi yetkililer saldırıda kullanıldığı iddia edilen silah parçalarını da basına gösterdi. Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman ve Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki El Malki İran’la gerilimi tırmandıran ve piyasalarda petrol arzını da olumsuz etkileyen saldırıyla ilgili olarak kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında Suudi yetkililer hafta sonunda petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanıldığı iddia edilen drone ve seyir füzelerine ait olduğunu söyledikleri parçaları sergilediler. “25 drone ve füze kullanıldı” Suudi sözcü, drone ve füze parçalarının saldırıda İran’ın parmağı olduğunun “inkar edilemez bir kanıtı” olduğunu savundu. Saldırıda 25 drone ve füzenin kullanıldığını belirten sözcüye göre İran’ın Delta Wing insansız hava aracı ve seyir füzeleri kullanıldı.

Saldırının Yemen topraklarından yapılmış olma ihtimalinin bulunmadığını vurgulayan Suudi yetkili basın toplantısında “Saldırı kuzeyden yapıldı ve İran sponsorluğunda düzenlediği konusunda şüphe yok” ifadelerini kullandı. “Aramco tesislerine yönelik saldırının arkasında kim varsa hesap verecek” diye konuştu. Suudi Arabistan’dan ABD’ye teşekkür Basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman da Amerika’nın süreç içinde gösterdiği tavrı övdü, “Amerika’nın bölgedeki müttefiklerini ve temel çıkarlarını provoke edilmemiş saldırılara karşı savunmaya yönelik olarak uzun süredir benimsediği tavrı taktir ediyoruz” ifadelerini kullandı. Suudi Bakan Yardımcısı Trump yönetiminin İran rejimine ve terör gruplarının saldırgan tavrına benzersiz şekilde karşı koyduğunu belirtti, “Biz Suudi Arabistan olarak Başkan’a teşekkür ediyoruz ve şer güçlerine karşı ABD ile birlikte durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı yetkilierinin düzenlediği basın toplantısı ABD Başkanı Donald Trump’ın Maliye Bakanlığı’na verdiği İran’a yönelik yaptırımları arttırma talimatının ardından geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da dünyanın en büyük petrol ihracatçısına yönelik saldırının küresel iradeyi test etmeye yönelik bir sınav olduğunu söyledi. Prens Selman’ın Londra temsilcisi Prens Halid bin Bander BBC’ye verdiği röportajda “Fazla hızlı tepki vermemeye çalışıyoruz çünkü ihtiyacımız olan son şey bölgede yeni bir savaş” şeklinde konuştu. İran ise Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıda parmağı olduğu iddialarını yalanlamaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “İran’a iftira atarak maksimum baskı uygulamak istiyorlar. Bölgede çatışma istemiyoruz. Çatışmayı kim başlattı?” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde. Pompeo daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçerak orada temaslarda bulunacak. “Suudi Arabistan’ın 11 Eylül’ü, ezber bozan bir saldırı” Saldırı askeri savunmaya milyarlarca dolar harcayan ve dünyanın en büyük üçüncü savunma bütçesine sahip olan Suudi Arabistan’ın hava savunma sistemindeki açıkları da ortaya çıkardı. Suudi bir güvenlik analisti petrol tesislerine yönelik saldırıyı “Bu Suudi Arabistan’ın 11 Eylül’ü. Ezber bozan bir gelişme” yorumunda bulundu.