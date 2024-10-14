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Silah sesini duyan komşular panik oldu! Sakarya'da önce eşini öldürdü sonra intihar etti!

14.10.2024 19:50
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Sakarya Geyve'de korkunç bir olay yaşandı. 56 yaşındaki Ömer Sevigen önce 47 yaşındaki eşi Nuran Sevigen'i öldürüp sonra intihar etti. İşte detaylar...

Silah sesini duyan komşular panik oldu! Sakarya'da önce eşini öldürdü sonra intihar etti!

Sakarya korkunç bir olay yaşandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Melekşeoruç Mahallesinde Sevigen çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Ömer Sevigen, evde eşi Nuran Sevigen'e yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN ÇİFTİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI!

Eve giren ekipler Sevigen çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nuran Sevigen'in iki bacağında, göğsünde ve kolunda Ömer Sevigen'in ise başında bir kurşun izi tespit edildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken Sevigen çiftinin cansız bedenlerinin yanında bulunan tabancaya da el konuldu. Sevigen çiftinin cansız bedenleri olay yeri ekiplerinin incelenmesinin ardından otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya çift
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