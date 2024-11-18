Silah sesini duyanlar, kanlar içinde buldu! DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü olarak bulundu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya akşam saatlerinde aracında ölü bulundu. Alınan ilk bilgilere göre olay İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde gerçekleşti.
İddialara göre silah sesi duyan vatandaşlar araç içeresinde kanlar içinde kalan bir kişiyi fark ediyor. Bunun üzerine olay ekiplere bildiriliyor.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta Mehmet Ali Kaya'nın (42) cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı. Babacan, "Gaziantep Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşım Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Mehmet Ali Bey’e Allah’tan rahmet, Kaya ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
(İHA)