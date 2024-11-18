Silah sesini duyanlar, kanlar içinde buldu! DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü olarak bulundu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya akşam saatlerinde aracında ölü bulundu. Alınan ilk bilgilere göre olay İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde gerçekleşti.

SİLAH SESİNİN ARDINDAN KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İddialara göre silah sesi duyan vatandaşlar araç içeresinde kanlar içinde kalan bir kişiyi fark ediyor. Bunun üzerine olay ekiplere bildiriliyor.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta Mehmet Ali Kaya'nın (42) cansız bedeni bulundu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DEVA PARTİLİ ERTUĞRUL KAYA'NIN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı. Babacan, "Gaziantep Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşım Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Mehmet Ali Bey’e Allah’tan rahmet, Kaya ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır