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  4. Silah sesini duyanlar polise haber verdi! Avukat, ofisinde başından vurulmuş halde bulundu

Silah sesini duyanlar polise haber verdi! Avukat, ofisinde başından vurulmuş halde bulundu

26.07.2024 00:56
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Kayseri'de avukat Kazım Selim Somtaş'ın ofisinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri 40 yaşındaki Somtaş'ı tabancayla başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Silah sesini duyanlar polise haber verdi! Avukat, ofisinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Kayseri
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