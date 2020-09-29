HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu

Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.Olay, Karaçalı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra, aynı tüfekle intihar etti.
Olay, Karaçalı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Hüseyin D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hüseyin D., pompalı tüfekle ateş ederek Meltem D.’yi vurdu. Hüseyin D., aynı tüfekle kendini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ve emniyet ekipleri çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hüseyin ve Meltem D.’nin cenazeleri cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirinBakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Eskişehir’de kızıl geyik av ihalesi mahkeme kararıyla iptal edildi
Geyik avı ihalesinde yeni gelişme
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’ndan önemli açıklama! İdam geri gelebilir mi?
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’nda önemli açıklama
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Bursa’da dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu
Dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.