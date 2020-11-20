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Silah sesleri ve bulunan kan izleri ekipleri harekete geçirdi

20.11.2020 01:24 | Son Güncelleme:
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Silah sesleri ve bulunan kan izleri ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir sokak ortasında ateş açılmasının ardından yerde bulunan kan izleri polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Gümüşhane Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta iki defa ateş açıldığını ve ardından bir çığlık duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, ateş açılan sokakta mermi kovanı ve kan izleri ile karşılaştı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yaralı ya da şüpheli şahısların olmadığını gören ekipler harekete geçti. Sokak emniyet şeridine alındı. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Sokakta yapılan incelemelerde 2 adet mermi kovanı bulundu.

Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırmaları sürüyor. (İHA)


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