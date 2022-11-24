HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silah seslerini duyan komşuları telefona sarıldı! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Silah seslerini duyan komşuları telefona sarıldı! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

24.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Abdullah T., tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Müzeyyen T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Silah seslerini duyan komşuları telefona sarıldı! Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı.

26051c84061d0e4e8b93f5a3b2ca490c

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

474969d19a11b83a0e35e85f571531af

Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Nacakla kapıya dayandı! 'Kaçırırım, öldürürüm' Nacakla kapıya dayandı! 'Kaçırırım, öldürürüm'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen EŞE, SEVGİLİYE ve ANNEYE Öğretmenler Günü mesajları!Öğretmen EŞE, SEVGİLİYE ve ANNEYE Öğretmenler Günü mesajları!
Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştimErdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim
İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

En Çok Okunan Haberler

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de...

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi!

İstanbul'un en merkezi yerinde olan olay şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.