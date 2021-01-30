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Silah tutukluk yapınca taşlarla saldırdılar: 1 yaralı

30.01.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Antalya’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Karşı tarafa doğrulttuğu silah ateş almayan şahsın yerden aldığı taşlarla saldırısına devam ettiği kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Kamyonetle bir evin önüne gelen 2 kişi, sopa ve taşlarla evdekilere saldırdı, karşı tarafta aynı şekilde karşılık verdi. Şüphelilerden bir kişi ise karşı tarafa silah doğrulttu ancak ateş almadı. Bunun üzerine ikisi birden yerden aldıkları taşlarla saldırmaya başladı. Tüm bu yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay sonrası iki kişi kamyonete binip olay yerinden ayrılırken, kavgada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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