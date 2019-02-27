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Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir cep telefonu mağazasına tabanca ve pompalı tüfekli saldırı meydana geldi. İş yerinin cam ve vitrininin parçalandığı saldırı anı ve içeride yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde S.S.’ye ait cep telefonu mağazasına gelen H.A. ve arkadaşı, cep telefonu ekranı değiştirilmesi nedeniyle elektronik ustasının bulunduğu üst kattaki bölüme çıkarak tartışmaya başladı.

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Bu sırada mağazaya iş yeri sahiplerinin de gelerek kavganın olduğu üst kata çıkmaları sonucunda H.A. ve yanındaki arkadaşı aşağıya inerken, H.A. belinden çıkardığı silahı mağazadakilere doğrultarak ateş etmek istedi.
Şahıslar, silah ateş almayınca koşarak uzaklaştı.
Olayın üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra H.A. yanında arkadaşıyla birlikte motosikletle iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle 3 el ateş etti.
İş yerinin giriş kapısı ve vitrin camları patlarken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan ve İlçe Jandarmada görevli olduğu belirlenen bir asker, saniye farkıyla saçmalardan kurtuldu.
Olayın ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren H.A. Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek teslim oldu.
Diğer taraftan yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İçeride H.A.’nın çalışanlara ve iş yeri sahiplerine silah çekmesi, silahın tutukluk yapması, yaşanan panik, iş yerinin camının pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu patlaması ve askerin geçişi tüm ayrıntılarıyla kayıtta yer aldı.
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Antalya Manavgat

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