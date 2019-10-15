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Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova'nın ölümüne yönelik soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren rapora göre, silah ve olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal’ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın 23 Eylül’deki ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirova'nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı.

PARMAK İZLERİ KADİROVA AİT

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, silah ile olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklamaAK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

İNTİHAR MEKTUBU İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan, Kadirova'ya ait olan cep telefonu, günlük ve dolabında bulunan intihar mektubu incelemeye alındı. Cep telefonundaki mesaj dökümleri alınırken, Özbekçe olan günlükteki yazılanlar da Türkçe'ye çevrildi. Savcılığın tüm bu dökümleri ve intihar mektubunu alanında uzman bir psikologa gönderdiği, Kadirova’nın intihara meyilli olup olmadığı ile ilgili rapor istediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Nadira Kadirova Şirin Ünal

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