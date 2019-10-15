Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal’ın evinde bakıcı olarak çalışan Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın 23 Eylül’deki ölümüne yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirova'nın hayatını kaybetmesine neden olan silah ile kendisini kilitlediği odanın kapı kollarında parmak izi incelemesi yapıldı.

PARMAK İZLERİ KADİROVA AİT



Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre, silah ile olayın yaşandığı odanın iç kapı kolundaki parmak izlerinin Kadirova'ya ait olduğu tespit edildi.

İNTİHAR MEKTUBU İNCELEMEYE ALINDI



Öte yandan, Kadirova'ya ait olan cep telefonu, günlük ve dolabında bulunan intihar mektubu incelemeye alındı. Cep telefonundaki mesaj dökümleri alınırken, Özbekçe olan günlükteki yazılanlar da Türkçe'ye çevrildi. Savcılığın tüm bu dökümleri ve intihar mektubunu alanında uzman bir psikologa gönderdiği, Kadirova’nın intihara meyilli olup olmadığı ile ilgili rapor istediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

