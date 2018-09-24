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Silah ve mühimmatı bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen bir grup teröristin silahlarını bırakıp kaçtığı belirlendi - Bölgede yapılan aramalarda bir AT-4 roket, 5 roketatar mermisi ve bunlara ait sevk fişekleri tespit edildi

Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen bir grup teröristin silahlarını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinden gelerek Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen bir grup teröristin, sınırda görevli birliklerin açtıkları ateş nedeniyle silahlarını bırakıp kaçtığı belirlendi.

Bölgede yapılan aramalarda bir AT-4 roket, 5 roketatar mermisi ve bunlara ait sevk fişekleri bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Hakkari mühimmat silah terörist TSK

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