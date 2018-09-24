Silah ve mühimmatı bırakıp kaçtılar

Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen bir grup teröristin silahlarını bırakıp kaçtığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinden gelerek Hakkari sınırındaki üs bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen bir grup teröristin, sınırda görevli birliklerin açtıkları ateş nedeniyle silahlarını bırakıp kaçtığı belirlendi.
Bölgede yapılan aramalarda bir AT-4 roket, 5 roketatar mermisi ve bunlara ait sevk fişekleri bulundu.
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