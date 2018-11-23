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Silah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

BURSA Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği  ekipleri tarafından son haftalarda yapılan operasyonlar ve uygulamalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirilirken, 175 kişi gözaltına alındı.

Silah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından son haftalarda yapılan operasyonlar ve uygulamalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirilirken, 175 kişi gözaltına alındı.
Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son haftalarda, okullara yakın park, bahçe ve kafelerde yaptıkları uygulamalar ve planlı operasyonlar neticesinde kilolarca uyuşturucu sokaklarda yayılmadan ele geçirdi. Üst araması, ev ve otomobillerde yapılan aramalarda, 594 gram bonzai, 905 gram metamfetamin, 72 bin reçetesiz ilaç, yüzlerce ecstasy hap, 53 ruhsatız tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar ve uygulamalarda 175 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların 24 saat boyunca devam edeceğini belirtti.

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Silah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltıSilah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltıSilah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltı

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