Silah ve uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de silah ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. isimli kişinin silah ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan takip sonucu Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde bir aracın içerisinde tespit ettikleri M.G.'yi gözaltına aldı. M.G.'nin üzerinde ve aracında 'Ateş' isimli arama köpeği ile yapılan aramada 7,65 milimetre 3 tabanca, bunlara ait 3 şarjör ve 5 fişek ile 19 sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelinin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2 gramlık paketler halinde toplam 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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