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Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavgada yaralanan Mehmet Ali Ö.'nün sosyal paylaşım hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafında, 'Bu semtte sabrın sonu cinayettir' yazdığı görüldü.
Olay, gece yarısı Hacımirzalı Mahallesi Çevreyolu üzeri Kozan Meslek Yüksek Okulu Kavşağı civarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Gürbüz (29) ile eski eniştesi olduğu öğrenilen Cihangir Kuşvuran (30) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Emrah Gürbüz, av tüfeğiyle eski eniştesi Kuşvuran ve yanında bulunan arkadaşları Mehmet Ali Ö. (34) ve Necati G.'ye (29) ateş açtı. Kuşvuran, Ali Ö. ve Necati G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen yaralılardan Cihangir Kuşvuran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 2 kişi ise tedaviye alındı.
SABRIN SONU CİNAYETTİR
Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali Ö.'nün sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaştığı fotoğrafının üzerine, 'Bu semtte sabrın sonu cinayettir' yazdığı görüldü. Cinayet zanlısı Emrah Gürbüz, ise olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettirSilah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettirSilah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettirSilah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir

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