HABER

Silah zoru ve tehditle tablo gasbı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Antalya'da Fransız ressam Henri Matisse'in tablosunu, bir İranlıdan zorla aldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fransız ressam Henri Matisse'e ait bir tabloyu İran vatandaşı Milad Farahmand'dan silah zoru ve tehditle aldıkları iddia edilen 4 şüpheliden ikisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İran vatandaşı Milad Farahmand'ın İran'daki dedesinden miras kalan Henri Matisse'e ait tablonun tehdit ve silah zoruyla kendisinden alındığını öne sürmesi üzerine çalışma başlattı.

Şikayet üzerine ekipler, Y.E. ve M.Y'yi ilçe merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı. Söz konusu tablo, evde yapılan aramada bulundu.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!
Bilek güreşçisi Ümran, hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonuBilek güreşçisi Ümran, hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya Fransız ressam Hanri Matisse Kaçakçılık

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.