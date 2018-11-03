Silah zoru ve tehditle tablo gasbı iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fransız ressam Henri Matisse'e ait bir tabloyu İran vatandaşı Milad Farahmand'dan silah zoru ve tehditle aldıkları iddia edilen 4 şüpheliden ikisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İran vatandaşı Milad Farahmand'ın İran'daki dedesinden miras kalan Henri Matisse'e ait tablonun tehdit ve silah zoruyla kendisinden alındığını öne sürmesi üzerine çalışma başlattı.
Şikayet üzerine ekipler, Y.E. ve M.Y'yi ilçe merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı. Söz konusu tablo, evde yapılan aramada bulundu.
Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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