Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Taksici hakkında şok iddia

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal'ın ailesi Kızlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Silah zoruyla kaçırılan genç kız Müge Anlı yayınının ardından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Henüz 14 yaşındayken Mithat Topal tarafından kaçırılan Şilan Topal, bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Evliliği süresince şiddet gören ve daha önce pek çok kez darp raporu alan genç kızın gördüğü şiddet nedeniyle gözlerinde geçici körlük, kulağında ise kalıcı sağırlık oluştu.

AİLESİNİN HAYATIYLA TEHDİT ETTİ

Defalarca kez boşanmak isteyen genç kız, ailesinin hayatıyla tehdit edildiği için vazgeçmek zorunda kaldı.

Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Şilan Topal, 9 ay önce boşanma davası açtı. Genç kızı Şişli'de oturan baba evine taşınırken Mithat Topal, 2 ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı.

Dünkü yayının ardından Şilan Topal, Mithat Topal tarafından emniyete götürüldü. Karakoldaki ifadesinde kaçırılma olayının kurgu olduğunu, ailenin kendisini istemediği için yalan söylediğini söyleyen Mithat Topal, Şilan Topal'ın hayat kurtaran hamlesi sonrası tutuklandı.

Karakolda ifade verdiği sırada göz kırparak baskı gördüğünü işaret eden Topal, ailesinin yanına geri döndü.

Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

TAKSİCİ HAKKINDA ŞOK İDDİA!

Müge Anlı canlı yayınına katılan Şilan Topal yaşadıklarını anlattı. Taksicinin de işin içinde olduğunu düşünen Topal, "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi" ifadelerini kullandı.



