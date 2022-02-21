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  4. Silah zoruyla kaçırıp dehşeti yaşattılar! Jandarma operasyonla kurtardı

Silah zoruyla kaçırıp dehşeti yaşattılar! Jandarma operasyonla kurtardı

21.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde 5 kişinin kaçırıp ailelerinden fidye istediği Suriye uyruklu 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişileri silah zoruyla alıkoyup para ve değerli eşyalarını aldıkları, tehdit edip yaraladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. İşte olayın detayları!

Silah zoruyla kaçırıp dehşeti yaşattılar! Jandarma operasyonla kurtardı

Van'ın Başkale ilçesinde bir grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi kaçırıp, görüntülerini çekerek ailelerine gönderip fidye istedi. Ailelerin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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Düzenlenen operasyonla 2 Suriyeli kurtarıldı. Onları silah zoruyla alıkoyup, para ve değerli eşyalarını alan, tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Van
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