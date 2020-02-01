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Silah zoruyla senet imzalatan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

KARABÜK’ten zorla Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirdikleri B.R.'ye silah tehdidiyle senet imzalatıp, 20 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- KARABÜK’ten zorla Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirdikleri B.R.'ye silah tehdidiyle senet imzalatıp, 20 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli kişinin zorla Karabük'ten, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzalatıldığı bilgisine ulaştı. B.R.'nin 20 bin lirasının da gasbedildiğini tespit eden polis, şüphelilerin kimliklerini saptadı. Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A., gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ve B.R.'den alınan para ve senet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.A., O.Ç. ve H.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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