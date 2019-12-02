Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı:

RASULAYN (AA) - ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK'nın safına katılmak zorunda kalan 14 yaşındaki Müeyyed Şabo, Barış Pınarı Harekatı sırasında örgütten kaçarak Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim oldu.

Barış Pınarı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerce zorla silah altına alınan Şabo, örgütten kaçarak SMO'ya teslim olma hikayesini Rasulayn'daki AA muhabirine anlattı.

Rasulayn'ın doğusundaki Katof köyünden olduğunu belirten 14 yaşındaki Şabo, "4 kardeşin en büyüğüyüm. Babam 3 yıl önce şeker hastalığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 6. sınıfa kadar okudum ancak babam vefat edince okulu bırakıp çalışmaya başladım. Kardeşlerimin ve annemin yükü üzerimdeydi." dedi.

Şabo, örgüte silah zoruyla katılmasını da şöyle anlattı:

"Bir gün evde otururken PKK'lılar geldi ve köydeki genç erkekler ile kızları toplamaya başladılar. Bizi bir birliğe götürdüler. Orada 40 gün silah ve örgüt hakkında eğitimler verdiler. Silah zoruyla örgütün sözde eğitim merkezlerinde benimle 12-14 yaşlarında çocukların da aralarında olduğu 84 kişi vardı."