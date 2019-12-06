Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan Arap genç, terör örgütünden kaçış hikayesini anlattı:

ÖMER KOPARAN- Suriye'de silah zoruyla katıldığı terör örgütü YPG/PKK saflarından Barış Pınarı Harekatı sırasında kaçan Araplardan Abdülgani Ali Halil el-Handak, örgütün özellikle Arapları yakalayıp cephe hatlarına gönderdiğini anlattı.

Barış Pınarı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerce zorla silah altına alınan Handak, terör örgütünün Araplara karşı tutumunu ve örgütten kaçarak Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olma hikayesini Tel Abyad'daki AA muhabirine anlattı.

23 yaşındaki Handak, "Örgüte katılmak zorunda kaldım. Beni yakalamasınlar diye onlardan iki yıl boyunca kaçtım. Tır şoförlüğü yapıyordum. Bir gün 2019'un başlarında biri beni Karakozak'ta yakaladı. Oradan da beni Aynularab'ın (Kobani) batı kırsalındaki kamplarına götürdüler." dedi.

Handak, söz konusu örgütün kampında 13 gün kaldıktan sonra Haseke’ye gönderildiğini söyledi.

- "Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı"

Haseke ilinde zorla alıkoyulduğunu ve silahlı eğitimlere tabi tutulduğunu belirten Handak, "Eğitmenler arasında Suriye'den olanların yanı sıra Kandil’den gelenler vardı. Burus ve Murat gibi örgüt kod adları vardı. Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını ve herkesin gideceğini, onların kalacağını' söylüyorlardı." diye konuştu.