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Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan Arap genç, terör örgütünden kaçış hikayesini anlattı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

"En çok Arapları yakalayıp zorla silah altına alıyorlardı. Arapları cephe hatlarına gönderirlerdi ancak kendileri geride dururlardı. Bize karşı ayrımcılık yaparlardı" - "Onlarla (YPG/PKK'lılarla) yaklaşık 9 ay kaldım. (Harekat öncesi) Eğer kaçsaydım ailemi göç ettireceklerdi. Amcamın çocuklarını da yakalayacaklardı. Bu yüzden bu süre boyunca onlarla kalmak zorunda kaldım" - "Örgüt saflarına katılmak zorunda kalanlara sesleniyorum. Silahınızı bırakın ve evlerinize, iş yerlerinize geri dönün. Bu bir kardeş tavsiyesi"

ÖMER KOPARAN- Suriye'de silah zoruyla katıldığı terör örgütü YPG/PKK saflarından Barış Pınarı Harekatı sırasında kaçan Araplardan Abdülgani Ali Halil el-Handak, örgütün özellikle Arapları yakalayıp cephe hatlarına gönderdiğini anlattı.

Barış Pınarı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerce zorla silah altına alınan Handak, terör örgütünün Araplara karşı tutumunu ve örgütten kaçarak Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olma hikayesini Tel Abyad'daki AA muhabirine anlattı.

23 yaşındaki Handak, "Örgüte katılmak zorunda kaldım. Beni yakalamasınlar diye onlardan iki yıl boyunca kaçtım. Tır şoförlüğü yapıyordum. Bir gün 2019'un başlarında biri beni Karakozak'ta yakaladı. Oradan da beni Aynularab'ın (Kobani) batı kırsalındaki kamplarına götürdüler." dedi.

Handak, söz konusu örgütün kampında 13 gün kaldıktan sonra Haseke’ye gönderildiğini söyledi.

- "Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı"

Haseke ilinde zorla alıkoyulduğunu ve silahlı eğitimlere tabi tutulduğunu belirten Handak, "Eğitmenler arasında Suriye'den olanların yanı sıra Kandil’den gelenler vardı. Burus ve Murat gibi örgüt kod adları vardı. Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını ve herkesin gideceğini, onların kalacağını' söylüyorlardı." diye konuştu.

Handak, "En çok Arapları yakalayıp zorla silah altına alıyorlardı. Arapları cephe hatlarına gönderirlerdi ancak kendileri geride dururlardı. Bize karşı ayrımcılık yaparlardı." bilgilerini paylaştı.

- "Silahınızı bırakın ve evlerinize, iş yerlerinize geri dönün"

Barış Pınarı Harekatı başlamadan 10 gün önce örgütten kaçmak için SMO askerleriyle irtibata geçtiğini anlatan Handak, "Onlarla (YPG/PKK'lılarla) yaklaşık 9 ay kaldım. (Harekat öncesi) Eğer kaçsaydım ailemi göç ettireceklerdi. Amcamın çocuklarını da yakalayacaklardı. Bu yüzden bu süre boyunca onlarla kalmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Handak, harekatın başlamasının ardından SMO sayesinde Ayn İsa bölgesinde örgütten kaçmayı başardığını dile getirerek, "Örgüt saflarına katılmak zorunda kalanlara sesleniyorum. Silahınızı bırakın ve evlerinize, iş yerlerinize geri dönün. Bu bir kardeş tavsiyesi." diyerek çağrıda bulundu.

Örgüt safından kaçtıktan sonra normal hayatına devam ettiğini kaydeden Handak, "Şimdi çok şükür elbise mağazam var. Çalışıyorum. Hiç kimse seni zorlamıyor." şeklinde konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, önceki gün Rasulayn'da yaptığı açıklamada, SMO'ya teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılıp suça karışmayanları affedeceklerini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Tel Abyad YPG/PKK zorla silah altına alınma

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