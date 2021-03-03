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  4. Silahı ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi

Silahı ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi

03.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Silahı ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Arslan, kontrol ettiği silahının ateş alması neticesinde vurularak yaşamını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Arslan, kontrol ettiği silahının ateş alması neticesinde vurularak yaşamını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 yıldır görevli polis memuru Abdurrahman Arslan (24), evinde gece saatlerinde, görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması neticesine yaralandı. İhbar derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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